Необходимо доверстать 2 лендинга по готовому дизайну в PSD. Ищем опытного специалиста для работы над крипто проектом P2E NFT. Все исходные файлы имеются, лендинги написаны на HTML, CSS, JS. Возможна работа на постоянной основе.
Внести исправления в уже готовую верстку
Есть сайт из 30 страниц, собранный на HTML+CSS, с небольшими вставками шаблонных переменных от Smarty. Эти страницы требуют небольших исправлений по вёрстке.
Важно: оплата будет через сбербанк.онлайн, других возможностей из-за санкций сейчас у меня нет.
Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки и стоимость выполнения такой работы.
Адрес сайта скину выбранному исполнителю. Далее привожу ТЗ, чтобы вы смогли оценить масштаб работы:
- Исправить шапку сайта на дочерних страницах — сейчас там пустой блок с жестко заданной высотой выводится, чтобы сделать отбивку сверху.
- Уменьшить размер шрифта для основных заголовков на дочерних страницах. Особенно проблемно выглядят длинные заголовки на мобильных устройствах.
- Все фотографии нужно перенести из wp-content в папку photos в корне.
- У фотографий нужно убрать стандартные классы вордпресс и удалить жесткое указание ширины и высоты (тоже осталось от вордпресс). Проверить, чтобы на мобильных устройствах фотографии отображались с сохранением своих пропорций, не вызывали горизонтальный скролл у страницы, не ужимались там, где есть запас по ширине.
- Названия файлов фотографий должны быть строго на латинице и без пробелов. Цифры, дефисы и подчеркивания допустимы.
- В верстку нужно добавить стили для абзацев: светло-зеленый фон, слева круглая иконка с восклицательным знаком, справа текст. Сейчас такие абзацы записаны как
текст— вот их нужно будет переделать на новый стиль ( при этом удалить).
- Добавить микроразметку schema.org Organization для шапки сайта и подвала сайта. https://schema.org/Organization https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.html. Проверить корректность через валидатор разметки.
- Оформить визуально подписи к фотографиям, а также правильно сверстать их семантически. Сейчас это просто дополнительный абзац с коротким текстом, который выводится сразу после фотографии.
- Отступы слева в файлах должны остаться как и сейчас — лесенкой, без изменений.
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