Есть сайт из 30 страниц, собранный на HTML+CSS, с небольшими вставками шаблонных переменных от Smarty. Эти страницы требуют небольших исправлений по вёрстке.

Важно: оплата будет через сбербанк.онлайн, других возможностей из-за санкций сейчас у меня нет.

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки и стоимость выполнения такой работы.

Адрес сайта скину выбранному исполнителю. Далее привожу ТЗ, чтобы вы смогли оценить масштаб работы: