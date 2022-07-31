Внести исправления в уже готовую верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок1549 просмотров

Есть сайт из 30 страниц, собранный на HTML+CSS, с небольшими вставками шаблонных переменных от Smarty. Эти страницы требуют небольших исправлений по вёрстке.

Важно: оплата будет через сбербанк.онлайн, других возможностей из-за санкций сейчас у меня нет.

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки и стоимость выполнения такой работы.

Адрес сайта скину выбранному исполнителю. Далее привожу ТЗ, чтобы вы смогли оценить масштаб работы:

  • Исправить шапку сайта на дочерних страницах — сейчас там пустой блок с жестко заданной высотой выводится, чтобы сделать отбивку сверху.
  • Уменьшить размер шрифта для основных заголовков на дочерних страницах. Особенно проблемно выглядят длинные заголовки на мобильных устройствах.
  • Все фотографии нужно перенести из wp-content в папку photos в корне.
  • У фотографий нужно убрать стандартные классы вордпресс и удалить жесткое указание ширины и высоты (тоже осталось от вордпресс). Проверить, чтобы на мобильных устройствах фотографии отображались с сохранением своих пропорций, не вызывали горизонтальный скролл у страницы, не ужимались там, где есть запас по ширине.
  • Названия файлов фотографий должны быть строго на латинице и без пробелов. Цифры, дефисы и подчеркивания допустимы.
  • В верстку нужно добавить стили для абзацев: светло-зеленый фон, слева круглая иконка с восклицательным знаком, справа текст. Сейчас такие абзацы записаны как

    текст

    — вот их нужно будет переделать на новый стиль ( при этом удалить).
  • Добавить микроразметку schema.org Organization для шапки сайта и подвала сайта. https://schema.org/Organization https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.html. Проверить корректность через валидатор разметки.
  • Оформить визуально подписи к фотографиям, а также правильно сверстать их семантически. Сейчас это просто дополнительный абзац с коротким текстом, который выводится сразу после фотографии.
  • Отступы слева в файлах должны остаться как и сейчас — лесенкой, без изменений.
CSSHTMLWordPress
3 года назад
FladeX
Максим 
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