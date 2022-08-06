Верстка лендинга

$130
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок540 просмотров

Необходимо адаптивно сверстать сайт под оказание юридических услуг с формой обратной связи

Пример работы: https://advocate-grodno.by/

Оставляйте тг

3 года назад
ermolaevvv
Александр 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ivanvakulcik
Иван 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
2 дня
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок, что важно. Иван учел все требования и пожелания по тз и реализовал их в дизайне и последующей верстке. Всегда был на связи. Очень рекомендую данного специалиста.
Александр отличный заказчик с кучей интересных проектов! ТЗ и другие вопросы оперативно и без воды обсуждались. Рекомендую поработать с Александром!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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3 года назад
Юрий
 
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год назад
1 отзыв
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3 года назад
ivanvakulcik
Иван 
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Гиоргии
 
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