Верстка лендинга

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка94 просмотра

Сверстать лендинг тематика интернет

3 года назад
guest_16293633879456
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад
$110
7 дней
Escrow
Работа выполнена замечательно. Сделана со вкусом, качественно и быстро. Я доволен результатом на 100%. Рекомендую данного исполнителя!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
14 часов назад
3 года назад

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