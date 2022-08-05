Требуется сверстать простой сайт-визитку согласно предоставленному макету. Ожидается качественная HTML-верстка. Примеры работ обязательны для оценки.
Редизайн блоков на сайте и посадка на 1C БУС
Требуется сверстать из Figma новые блоки на страницу и внедрить их на уже собранный сайт 1C БУС. Сделать адаптив страницы(тоже есть в дизайне).
Ссылка на дизайн (для общего понимания какие нужно блоки сверстать пометил их стрелкой)
Ссылка на сайт (для сравнения того что нужно сделать): Ссылка
Сделать нужно сегодня. Ещё раз, верстается только то, что указано красными стрелками на шаблоне Figma.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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