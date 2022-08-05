Редизайн блоков на сайте и посадка на 1C БУС

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки791 просмотр

Требуется сверстать из Figma новые блоки на страницу и внедрить их на уже собранный сайт 1C БУС. Сделать адаптив страницы(тоже есть в дизайне).

Ссылка на дизайн (для общего понимания какие нужно блоки сверстать пометил их стрелкой)

Ссылка на сайт (для сравнения того что нужно сделать): Ссылка

Сделать нужно сегодня. Ещё раз, верстается только то, что указано красными стрелками на шаблоне Figma.

FigmaNode.js
3 года назад
guest_16468383420725
3 года в сервисе
Был
год назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Kamamberus
Кахабер 
23 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Очень ответственно подходит к задаче. Рекомендую!
Очень терпелив к исполнителю, всегда ответит на вопрос. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kamamberus
Кахабер 
23 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Зарина
 
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Андрей
 
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Олег
 
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