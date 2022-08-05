Требуется сверстать из Figma новые блоки на страницу и внедрить их на уже собранный сайт 1C БУС. Сделать адаптив страницы(тоже есть в дизайне).

Ссылка на дизайн (для общего понимания какие нужно блоки сверстать пометил их стрелкой)

Ссылка на сайт (для сравнения того что нужно сделать): Ссылка

Сделать нужно сегодня. Ещё раз, верстается только то, что указано красными стрелками на шаблоне Figma.