Сверстать дизайн на Tailwind + next

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки664 просмотра

Подробности кандидатам, оставляйте телеграм

3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

DanSoll
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$10
1 день
Всё отлично
Оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

DanSoll
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Денис
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
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