Cверстать лендинг из psd, коротки и очень простой за сегодня

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт66 заявок1443 просмотра

Сверстать адаптивно лендинг, по сроку 1-2 дня. Постараться максимально, быстро чтобы загружался и  мало весил. PSD сделано по bootsrap сетке. По адаптивной версии думаю все понятно, если будут вопросы обсудим.PSD, вышлю исполнителю сюда прикрепляю сам дизайн лендинга.Пишите мне в ЛС. Или отклики.

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