Сверстать адаптивно лендинг, по сроку 1-2 дня. Постараться максимально, быстро чтобы загружался и мало весил. PSD сделано по bootsrap сетке. По адаптивной версии думаю все понятно, если будут вопросы обсудим.PSD, вышлю исполнителю сюда прикрепляю сам дизайн лендинга.Пишите мне в ЛС. Или отклики.