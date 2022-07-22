Разработайте функционал для вывода уведомления об успешной отправке или ошибке в Contact Form 7 на WordPress. Уведомление должно отображаться в попап окне с затемнением фона экрана, чтобы привлекать внимание пользователей. Необходима качественная HTML-верстка для корректного отображения.