Верстка лендинга в Tilda по готовому дизайну из Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок929 просмотров

Ищем специалиста, кто готов сверстать лендинг в Tilda по макету из Figma. 9 экранов. 5 разрешения экрана. 

Важно:

- продвинутый пользователь Tilda

- внимание к деталям

Пожалуйста, прикрепите ваши примеры сверстанных сайтов в Tilda.

FigmaTilda
3 года назад
GBC
40 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Магомед
 
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