Необходимо реализовать квиз по предоставленному макету с использованием HTML-верстки. Подробности и техническое задание прилагаются. Укажите стоимость и сроки после ознакомления с заданием. Кодовое слово от спама также указано в ТЗ.
Верстка лендинга в Tilda по готовому дизайну из Figma
Ищем специалиста, кто готов сверстать лендинг в Tilda по макету из Figma. 9 экранов. 5 разрешения экрана.
Важно:
- продвинутый пользователь Tilda
- внимание к деталям
Пожалуйста, прикрепите ваши примеры сверстанных сайтов в Tilda.
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