Нужен опытный разработчик Shopify

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка472 просмотра

Здравствуйте, мне нужен опытный разработчик Shopify, что-бы доделать магазин! тз скину исполнителю!

P.S: оставляйте свой тг, опыт работы с Shopify! оплата по факту!

Shopify
3 года назад
fizermaks
Максим 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Бахромхожа
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад

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