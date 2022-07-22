Требуется сверстать адаптивный лендинг из PSD-дизайна, выполненного по Bootstrap сетке. Срок выполнения 1-2 дня. Важно, чтобы страница загружалась быстро и имела малый вес. PSD-файл будет предоставлен исполнителю. Обсуждение деталей по необходимости.
Нужен опытный разработчик Shopify
Здравствуйте, мне нужен опытный разработчик Shopify, что-бы доделать магазин! тз скину исполнителю!
P.S: оставляйте свой тг, опыт работы с Shopify! оплата по факту!
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