Требуется разработать сайт на Laravel, имея готовую HTML-верстку. Укажите свои предложения по цене. Все подробности обсуждаются в личной переписке.
Создать автоматически заполняемые бланки на CSS html в нашей CRM
Необходим специалист среднего звена понимающий CSS и html и как с ними работать. В этих бланках понадобится правильно расположить блоки с текстом и изображениями.
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