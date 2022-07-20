Создать автоматически заполняемые бланки на CSS html в нашей CRM

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Закрыт24 заявки766 просмотров

Необходим специалист среднего звена понимающий CSS и html и как с ними работать. В этих бланках понадобится правильно расположить блоки с текстом и изображениями. 

CSSHTML
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