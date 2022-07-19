Верстка макета html для расскилки e-mail

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок680 просмотров

Нужно сверстать макеты html для рассылки e-mail. Наш дизайнер отрисует макеты в pdf.  Все файлы в кодировке UTF-8.  Требования к макету во вложении. Пример письма  https://email-competitors.ru/awards-all-works-september-2021

HTML
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