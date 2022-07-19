Правки JavaScript

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка86 просмотров

Подробности в телеграм

JavaScript
3 года назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gankanbi4
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Георгий сделал все на высшем уровне! Крайне рекомендую! Уже готовлю новый заказ)
Всегда рад работе с данным заказчиком! Как всегда четкая постановка задачи, своевременная и достойная оплата работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gankanbi4
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
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