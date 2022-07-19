Требуется верстка макета из Figma и его натяжка на платформе Wordpress. Необходимы две оценки: за верстку макета и за интеграцию на Wordpress. Убедитесь в соответствии с требованиями, включая проверку через W3 Validator и соблюдение иерархии заголовков на страницах.
Правки JavaScript
Подробности в телеграм
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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