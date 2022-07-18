Адаптивная верстка 6-7

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Закрыт101 заявка1412 просмотров

Нужно адаптивно сверстать сайт из 7 страниц. Прошу откликаться кто с опытом работы. 

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