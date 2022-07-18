Требуется сверстать 2 страницы на чистом CSS, адаптируя контент с существующего сайта конкурента. Шапка и подвал уже готовы, нужно только тело страниц. Верстка должна быть адаптивной. Срок выполнения - 1 день. Оплата постоплатой по частям: 1 часть за 1 страницу.