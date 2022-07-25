Верстка странички на bootstrap 5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок770 просмотров

Нужно сверстать страничку в bootstrap 5 с PSD, + адаптация, по результатам возможно внутренние страницы.

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Bootstrap
3 года назад
LIDOVSCI
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

katerinskaya
29 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Очень приятно работать. Отмечу что понимание ТЗ с полу слова, без лишних слов. Срок соблюдается. Очень помогла с версткой. Буду обращаться еще
Отличный заказчик, приятно было работать. Спасибо за доверие, буду рада дальнейшему сотрудничеству.

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Алекс
 
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Артём
 
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HTML-верстка
katerinskaya
29 лет
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Гиоргии
 
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