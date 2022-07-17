Дубликат Wordpress вебсайта для университета.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки1450 просмотров

Есть существующий вебсайт, сделаный на Wordpress. Но на нем слишком много багов. Поэтому необходимо продублировать точную копию сайта на WordPress, c уже установленым Elementor плагином. На все 2 недели

ElementorWordPress
3 года назад
Dasha101
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