Верстка сайта

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Закрыт59 заявок1334 просмотра

Добрый день. Необходимо отверстать сайт. 

Ссылка на макет https://www.figma.com/proto/bhH4QMpAXIYmAxA0EnCNEs/qrtips?node-id=95%3A353&scaling=scale-down-width&page-id=95%3A352 ( он пока в процессе доработки. Но кардинальных изменений не будет). Сверстать нужно на фреймворке bootstrap 5. Так же необходим адаптив. 

От исполнителя жду примерные сроки и цену работ.

PS: Обязателен опыт в верстке 

BootstrapNode.js
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