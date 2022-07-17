Добрый день. Необходимо отверстать сайт.

Ссылка на макет https://www.figma.com/proto/bhH4QMpAXIYmAxA0EnCNEs/qrtips?node-id=95%3A353&scaling=scale-down-width&page-id=95%3A352 ( он пока в процессе доработки. Но кардинальных изменений не будет). Сверстать нужно на фреймворке bootstrap 5. Так же необходим адаптив.

От исполнителя жду примерные сроки и цену работ.

PS: Обязателен опыт в верстке