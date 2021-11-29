Адаптивная вёрстка HTM5/CSS3 в сроки, с чистым и читабельным кодом!

Адаптивная вёрстка HTM5/CSS3 в сроки, высокая скорость загрузки, валидность, с чистым и читабельным кодом!

Даю гарантию вёрстку: После сдачи работы бистро исправлю все возможные ошибки, касающиеся моей работы бесплатно! (если такие вдруг будут)

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3) препроцессор LESS/SCSS, JS/jQuery, Flexbox, Grid, Pixel Perfect, Parallax, БЭМ.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: RAndrij

Ответственность:

готов приступить в кротчайшие сроки

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

даю консультации по макету

всегда на связи

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3\JS анимация сайтов c помощю Animate.css, GSAP, WOW и написаная собственоручно

Оценка > Заявка > Выполнение > Проверка > Оплата

Информация о себе:

Я живу в красивом городе Львов. Увлекаюсь путешествиями и вкусной едой. У меня отличное здоровье, крепкая семья и отличный сон. Времени хватает на все, ведь не трачу его просто так.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: RAndrij