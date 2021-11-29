masterBreezy

Андрей masterBreezy

 
33 годаУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Адаптивная вёрстка HTM5/CSS3 в сроки, с чистым и читабельным кодом!

Адаптивная вёрстка HTM5/CSS3 в сроки, высокая скорость загрузки, валидность, с чистым и читабельным кодом!

Даю гарантию вёрстку: После сдачи работы бистро исправлю все возможные ошибки, касающиеся моей работы бесплатно! (если такие вдруг будут)

Технологии:

HTML (HTML5), CSS (CSS3) препроцессор LESS/SCSS, JS/jQuery, Flexbox, Grid, Pixel Perfect, Parallax, БЭМ.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: RAndrij

Ответственность:

  • готов приступить в кротчайшие сроки
  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • даю консультации по макету
  • всегда на связи
Способности:

  • Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3\JS анимация сайтов c помощю Animate.css, GSAP, WOW и написаная собственоручно
Процесс работы:

Оценка > Заявка > Выполнение > Проверка > Оплата

Информация о себе:

Я живу в красивом городе Львов. Увлекаюсь путешествиями и вкусной едой. У меня отличное здоровье, крепкая семья и отличный сон. Времени хватает на все, ведь не трачу его просто так.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: RAndrij

JavascriptHTMLCSSFigmajQuerySCSSSketch
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$90
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$90
10 баллов
2 года назад
HTML Верстка сайту
Андрей отлично справился с заданием и очень быстро. Рекомендую!
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача. Коммуникация и простота в разъяснениях на высоте! Быстрая оплата, всем рекомендую!
Ответный отзыв
pegasplus
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$119
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта из Фигмы
Всё сделано качественно, в срок и с минимальными правками, что говорит о хорошем опыте. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача. Коммуникация и простота в разъяснениях на высоте! Быстрая оплата, всем рекомендую!
Ответный отзыв