Адаптивная вёрстка HTM5/CSS3 в сроки, с чистым и читабельным кодом!
Адаптивная вёрстка HTM5/CSS3 в сроки, высокая скорость загрузки, валидность, с чистым и читабельным кодом!
Даю гарантию вёрстку: После сдачи работы бистро исправлю все возможные ошибки, касающиеся моей работы бесплатно! (если такие вдруг будут)
Технологии:
HTML (HTML5), CSS (CSS3) препроцессор LESS/SCSS, JS/jQuery, Flexbox, Grid, Pixel Perfect, Parallax, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: RAndrij
Ответственность:
- готов приступить в кротчайшие сроки
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов c помощю Animate.css, GSAP, WOW и написаная собственоручно
Оценка > Заявка > Выполнение > Проверка > Оплата
Информация о себе:
Я живу в красивом городе Львов. Увлекаюсь путешествиями и вкусной едой. У меня отличное здоровье, крепкая семья и отличный сон. Времени хватает на все, ведь не трачу его просто так.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: RAndrij
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$90
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Доставка еды52 просмотра
- ClShop Интернет магазин одежды41 просмотр
- Главная страница web студии41 просмотр
- Лендинг страница43 просмотра
- Сайт клиники27 просмотров
- Лендинг веб студии48 просмотров
Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
2 года назад
Андрей отлично справился с заданием и очень быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача. Коммуникация и простота в разъяснениях на высоте! Быстрая оплата, всем рекомендую!
$119
10 баллов
2 года назад
Всё сделано качественно, в срок и с минимальными правками, что говорит о хорошем опыте. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Чётко поставленная задача. Коммуникация и простота в разъяснениях на высоте! Быстрая оплата, всем рекомендую!