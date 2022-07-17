Верстка figma(html, css, js).

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок504 просмотра

Нужно сделать адаптивную верстку под мобильные устройства и десктопы/лаптопы. Начальные размеры экрана, детали всё указано. Для функционала(он относительно базовый) можно только использовать javascipt и чтобы код был понятным, чтобы, можно было изменить, добавить новую информацию.

Ссылку на макет в figma(для десктоп и мобильной версии) и детали скину в сообщении. Срок 1-2 дня. Желательно завтра.

CSSFigmaHTMLJavaScript
3 года назад
guest_16567511874543
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
39 минут назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Сделано всё отлично. Начал быстро делать. Уточняет детали. Предлагает, как сделать лучше.
Спасибо за работу. Приятно когда заказчик четко знает чего хочет, своевременные ответы на вопросы и быстрая оплата

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