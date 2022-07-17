Нужно сделать адаптивную верстку под мобильные устройства и десктопы/лаптопы. Начальные размеры экрана, детали всё указано. Для функционала(он относительно базовый) можно только использовать javascipt и чтобы код был понятным, чтобы, можно было изменить, добавить новую информацию.

Ссылку на макет в figma(для десктоп и мобильной версии) и детали скину в сообщении. Срок 1-2 дня. Желательно завтра.