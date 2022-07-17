Необходимо выполнить HTML-верстку лендинг пейдж, включая мобильную и планшетную версии. Требуется строгое соответствие макету (pixel perfect), кроссбраузерность, валидность и оптимизация по Google PageSpeed Insights. Ожидается опытный специалист, которому будут предоставлены макеты для верстки в личной переписке.
Верстка figma(html, css, js).
Нужно сделать адаптивную верстку под мобильные устройства и десктопы/лаптопы. Начальные размеры экрана, детали всё указано. Для функционала(он относительно базовый) можно только использовать javascipt и чтобы код был понятным, чтобы, можно было изменить, добавить новую информацию.
Ссылку на макет в figma(для десктоп и мобильной версии) и детали скину в сообщении. Срок 1-2 дня. Желательно завтра.
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