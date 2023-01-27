Опытный веб-разработчик с многолетним опытом
Я специализируюсь на создании современных, высококачественных и адаптивных веб-сайтов и приложений. В своей работе использую проверенные подходы и актуальные технологии, чтобы гарантировать стабильность, производительность и удобство использования для ваших пользователей.
Что я могу сделать?
Создание веб-сайтов любой сложности. От лендингов и корпоративных порталов до сложных интернет-магазинов и веб-приложений.
Разработка Telegram Web App. Создаю эффективные и функциональные приложения для Telegram, интегрированные с вашим бизнесом.
Разработка компьютерных приложений. Работаю с Electron.js для создания десктопных приложений, которые работают на всех основных платформах.
Дизайн сайтов. Уделяю внимание визуальной эстетике и удобству интерфейса (UI/UX).
Почему выбирают меня?
Многолетний опыт. Успешно реализовал множество проектов, точно соответствующих ожиданиям клиентов.
Чистый код. Пишу структурированный, легко читаемый код, который соответствует стандартам и упрощает дальнейшую поддержку.
Качество и детализация. Особое внимание уделяю мелочам, чтобы ваш продукт был не только функциональным, но и максимально удобным для пользователя.
Современные технологии. Постоянно использую новейшие инструменты и методы разработки.
Ответственность. Работаю четко в сроки, регулярно информируя вас о ходе выполнения проекта.
Технологический стек
Front-End:
HTML;
CSS;
BEM;
SASS;
TailwindCSS;
JavaScript;
TypeScript;
React;
Redux;
Next.js;
Electron.js;
Webpack;
Vite;
Gulp;
Prettier;
ESLint.
Back-End:
Node.js;
Express;
MongoDB.
DevOps & Deployment:
Cloudflare;
Nginx;
PM2;
NPM;
PNPM.
Как мы будем работать?
Обсуждение задачи: Детально обсуждаем и анализируем задачу, чтобы я мог полностью понять ваши требования и пожелания.
Оплата: Работаю по безопасному способу оплаты или с предоплатой 50% для начала.
Разработка: Я начинаю разработку проекта и регулярно предоставляю отчеты о ходе выполнения, чтобы вы были в курсе всех этапов.
Завершение: После завершения разработки проводим тестирование проекта и сдаем его.
Готов воплотить в жизнь проект любой сложности! Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали и начать сотрудничество.
Телеграм - @holymolly_developer
Электронная почта - [email protected]
Примеры моих работ:
Портфолио
- Разработка сайта от А до Я - ANPLUS1 просмотр
- $CRABS - POPULAR MEME TOKEN (Website)2 просмотра
- CrabsTap by $CRABS (Telegram Web App)1 просмотр
- Анимированная вёрстка сайта - Noicelandнет просмотров
- Адаптивная вёрстка и анимация сайта - Antoolsнет просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта - Shopiyнет просмотров