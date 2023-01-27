H0lyM0lly

Дмитрий Стотыка H0lyM0lly

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
4 часа назад
Разработка качественных, удобных и надежных веб приложений.

Опытный веб-разработчик с многолетним опытом

Я специализируюсь на создании современных, высококачественных и адаптивных веб-сайтов и приложений. В своей работе использую проверенные подходы и актуальные технологии, чтобы гарантировать стабильность, производительность и удобство использования для ваших пользователей.

Что я могу сделать?

  • Создание веб-сайтов любой сложности. От лендингов и корпоративных порталов до сложных интернет-магазинов и веб-приложений.

  • Разработка Telegram Web App. Создаю эффективные и функциональные приложения для Telegram, интегрированные с вашим бизнесом.

  • Разработка компьютерных приложений. Работаю с Electron.js для создания десктопных приложений, которые работают на всех основных платформах.

  • Дизайн сайтов. Уделяю внимание визуальной эстетике и удобству интерфейса (UI/UX).

Почему выбирают меня?

  • Многолетний опыт. Успешно реализовал множество проектов, точно соответствующих ожиданиям клиентов.

  • Чистый код. Пишу структурированный, легко читаемый код, который соответствует стандартам и упрощает дальнейшую поддержку.

  • Качество и детализация. Особое внимание уделяю мелочам, чтобы ваш продукт был не только функциональным, но и максимально удобным для пользователя.

  • Современные технологии. Постоянно использую новейшие инструменты и методы разработки.

  • Ответственность. Работаю четко в сроки, регулярно информируя вас о ходе выполнения проекта.

Технологический стек

Front-End:

  • HTML;

  • CSS;

  • BEM;

  • SASS;

  • TailwindCSS;

  • JavaScript;

  • TypeScript;

  • React;

  • Redux;

  • Next.js;

  • Electron.js;

  • Webpack;

  • Vite;

  • Gulp;

  • Prettier;

  • ESLint.

Back-End:

  • Node.js;

  • Express;

  • MongoDB.

DevOps & Deployment:

  • Cloudflare;

  • Nginx;

  • PM2;

  • NPM;

  • PNPM.

Как мы будем работать?

  1. Обсуждение задачи: Детально обсуждаем и анализируем задачу, чтобы я мог полностью понять ваши требования и пожелания.

  2. Оплата: Работаю по безопасному способу оплаты или с предоплатой 50% для начала.

  3. Разработка: Я начинаю разработку проекта и регулярно предоставляю отчеты о ходе выполнения, чтобы вы были в курсе всех этапов.

  4. Завершение: После завершения разработки проводим тестирование проекта и сдаем его.

Готов воплотить в жизнь проект любой сложности! Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали и начать сотрудничество.

Примеры моих работ:

https://www.weblancer.net/users/H0lyM0lly/portfolio/

#22Node.js
#49CSS
#60Верстка страниц
#60HTML
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#468
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_15720229361399
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$45
10 баллов
2 года назад
Верстка нескольких страниц
Верстка страниц
Спасибо! Все отлично
Всё отлично, хороший понимающий заказчик. Продолжаем работать дальше.
Ответный отзыв
guest_16576089038783
3 года в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Html + css анкети опитування Мастерзоо
CSSHTML
Звертаюсь до Дмитра не вперше. Як завжди, чудовий результат за лічені години. Окрім того, враховані всі мої попередні забаганки, тому при мінімумі зайвих питань - ідеальний результат. Дуже вдячна! Обов’язково буду звертатися ще!
Дуже приємно працювати з адекватним замовником. У період виконання замовлення все відбувається максимально гладко, замовник завжди на зв'язку та завжди готовий дати чітку відповідь на будь-яке питання, дуже радий співпраці та готовий працювати над майбутніми цікавими проектами.
Ответный отзыв
guest_16576089038783
3 года в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Html + css анкети опитування Мастерзоо
CSSFigmaHTML
Працювала з Дмитром не вперше, тому вже певні вимоги нашої компанії йому були відомі і задача зрозуміла. З мінімум уточнень і декількома візуальними коригуваннями з моєї сторони за декілька годин все готово. Швидко і професійно, я задоволена. Буду звертатися і надалі!
Працюємо не вперше, можу тільки підтвердити свої минулі позитивні відгуки. Так само все пройшло максимально адекватно, оплата відбулася відразу ж після здачі проекту, замовник завжди на зв'язку. Загалом працюватиму одне задоволення, буду радий майбутнім проектам! ???
Ответный отзыв
udovychenko
29 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
2 года назад
Доработать & подключить фрон-енд к бэк-енду
Это уже второе наше сотрудничество. Могу только подтвердить первый отзыв. Быстро понимает и принимает задачи и также быстро находит в них несостыковки. Спрашивает если что-то неясно, что крайне важно. Все четко, как часы.
Второй раз работаем с Артемом, всё так же отлично как и в прошлый раз, отличная коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо за интересный проект! 🥳🥳🥳
Ответный отзыв
udovychenko
29 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$285
10 баллов
2 года назад
Вёрстка адаптивного сайта по макетам в Figma
Figma
Дмитрий отличный специалист и человек!~= Очень инициативный, всегда предложит что-то улучшить и доделать. Работой в техническом плане доволен на все 100%. Буду обращаться еще.
Артем это пример того, каким должен быть адекватный заказчик. Всегда был на связи и четко отвечал на все возникающие вопросы на этапе разработки. Весь этап сотрудничества прошел гладко и без каких либо проблем, в общем доволен на все 100%. Буду рад дальнейшему сотрудничеству, рекомендую! 👍👍👍
Ответный отзыв
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HTML-верстка
28 отзывов
$10/час
#78