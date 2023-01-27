Разработка качественных, удобных и надежных веб приложений.

Опытный веб-разработчик с многолетним опытом

Я специализируюсь на создании современных, высококачественных и адаптивных веб-сайтов и приложений. В своей работе использую проверенные подходы и актуальные технологии, чтобы гарантировать стабильность, производительность и удобство использования для ваших пользователей.

Что я могу сделать?

Создание веб-сайтов любой сложности. От лендингов и корпоративных порталов до сложных интернет-магазинов и веб-приложений.

Разработка Telegram Web App. Создаю эффективные и функциональные приложения для Telegram, интегрированные с вашим бизнесом.

Разработка компьютерных приложений. Работаю с Electron.js для создания десктопных приложений, которые работают на всех основных платформах.

Дизайн сайтов. Уделяю внимание визуальной эстетике и удобству интерфейса (UI/UX).

Почему выбирают меня?

Многолетний опыт. Успешно реализовал множество проектов, точно соответствующих ожиданиям клиентов.

Чистый код. Пишу структурированный, легко читаемый код, который соответствует стандартам и упрощает дальнейшую поддержку.

Качество и детализация. Особое внимание уделяю мелочам, чтобы ваш продукт был не только функциональным, но и максимально удобным для пользователя.

Современные технологии. Постоянно использую новейшие инструменты и методы разработки.

Ответственность. Работаю четко в сроки, регулярно информируя вас о ходе выполнения проекта.

Технологический стек

Front-End:

HTML;

CSS;

BEM;

SASS;

TailwindCSS;

JavaScript;

TypeScript;

React;

Redux;

Next.js;

Electron.js;

Webpack;

Vite;

Gulp;

Prettier;

ESLint.

Back-End:

Node.js;

Express;

MongoDB.

DevOps & Deployment:

Cloudflare;

Nginx;

PM2;

NPM;

PNPM.

Как мы будем работать?

Обсуждение задачи: Детально обсуждаем и анализируем задачу, чтобы я мог полностью понять ваши требования и пожелания. Оплата: Работаю по безопасному способу оплаты или с предоплатой 50% для начала. Разработка: Я начинаю разработку проекта и регулярно предоставляю отчеты о ходе выполнения, чтобы вы были в курсе всех этапов. Завершение: После завершения разработки проводим тестирование проекта и сдаем его.

Готов воплотить в жизнь проект любой сложности! Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали и начать сотрудничество.

Примеры моих работ:

https://www.weblancer.net/users/H0lyM0lly/portfolio/