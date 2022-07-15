Артем, добрый день. Посмотрела ваши работы и мне понравились. Хочу предложить вам заказ - сверстать на тильде одностраничный лендинг (дизайн обязательно в фигме) - 5 экранов. Есть ТЗ в гугл-док, но не могу сюда отправить ссылку (нарушение прав(((. Как я могу вам показать ТЗ?

Подскажите, пожалуйста, стоимость вашей работы и срок исполнения