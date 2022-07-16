HTML верстка сайта по готовому макету в Figma

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок686 просмотров

Есть макет в Figma на 3 страницы. Нужно сверстать с адаптивом под все типы устройств. С возможностью выбрать светлую/темную тему сайта, а так же нужно реализовать анимацию при прокрутке!

FigmaHTML
3 года назад
aandreyzamorskiy
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
33 минуты назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Во второй раз работаю с Дмитрием, выполнил свою работу четко и быстро, как и ожидалось от него, буду ещё обращаться с новыми проектами. Рекомендую!
Спасибо за работу Андрей. Отличный заказчик, четкая задача и интересный проект. Буду рад ещё поработать! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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