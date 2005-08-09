Привет 👋
Я занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений уже 2 года и решил зарегистрироваться на этой, новой для себя платформе.
Мне нравится создавать дизайн, который не только круто и современно выглядит, но и решает бизнес задачи клиента.
Я отдаю все силы для достижения лучшего результата.
Работая со мной, вы получите — адекватное общение, совместное решение проблем,
открытость и, конечно же, отличный результат.
Никакие препятствия не стоят на пути к успеху, если ты делаешь то, что любишь!
Связь со мной 📞
WhatsApp — +7 (987) 186-27-41
Мой номер телефона — +7 (987) 186-27-41
Мои навыки 💻
Веб-дизайн UX/UI (Figma, Tilda, Photoshop)
Дизайн мобильных приложений (Figma)
Проведение UX-опросов
Глубинное интервью
Юзабилити тесты
Создание карт пути пользователя CJM
Бонусы и скидки 🎁
Постоянным заказчикам скидка 20%.
Если у проекта больше 3-х внутренних страниц — 404-ая страница в бонус.
Все правки бесплатно на постоянной основе.
Каждая 5-ая внутренняя страница — бесплатно.
Работаю по предоплате в 30% от стоимости проекта 🤝
Если вам не понравится мой вариант дизайна — я верну предоплату.
Моя гарантия на дизайн — это подтверждение моей ответственности за качество работы.
Мне важно не только выполнить задачу, но и учесть все пожелания
и требования клиента, чтобы он остался доволен результатом на 100%.
Связь со мной 📞
WhatsApp — +7 (987) 186-27-41
Мой номер телефона — +7 (987) 186-27-41
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