Создаю дизайн, который не только круто и современно выглядит, но и решает бизнес задачи клиента 🐱‍🏍

Привет 👋

Я занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений уже 2 года и решил зарегистрироваться на этой, новой для себя платформе.

Мне нравится создавать дизайн, который не только круто и современно выглядит, но и решает бизнес задачи клиента.

Я отдаю все силы для достижения лучшего результата.



Работая со мной, вы получите — адекватное общение, совместное решение проблем,

открытость и, конечно же, отличный результат.



Никакие препятствия не стоят на пути к успеху, если ты делаешь то, что любишь!

Связь со мной 📞

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WhatsApp — +7 (987) 186-27-41

Мой номер телефона — +7 (987) 186-27-41

Мои навыки 💻

Веб-дизайн UX/UI (Figma, Tilda, Photoshop)

Дизайн мобильных приложений (Figma)

Проведение UX-опросов

Глубинное интервью

Юзабилити тесты

Создание карт пути пользователя CJM

Бонусы и скидки 🎁

Постоянным заказчикам скидка 20%.

Если у проекта больше 3-х внутренних страниц — 404-ая страница в бонус.

Все правки бесплатно на постоянной основе.

Каждая 5-ая внутренняя страница — бесплатно.





Работаю по предоплате в 30% от стоимости проекта 🤝

Если вам не понравится мой вариант дизайна — я верну предоплату.

Моя гарантия на дизайн — это подтверждение моей ответственности за качество работы.



Мне важно не только выполнить задачу, но и учесть все пожелания

и требования клиента, чтобы он остался доволен результатом на 100%.

Связь со мной 📞

Telegram

VK

Instagram

Facebook

WhatsApp — +7 (987) 186-27-41

Мой номер телефона — +7 (987) 186-27-41