artemII09II

Артём Поляков artemII09II

 
18 летРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Создаю дизайн, который не только круто и современно выглядит, но и решает бизнес задачи клиента 🐱‍🏍

Привет 👋

Я занимаюсь дизайном сайтов и мобильных приложений уже 2 года и решил зарегистрироваться на этой, новой для себя платформе.
Мне нравится создавать дизайн, который не только круто и современно выглядит, но и решает бизнес задачи клиента.
Я отдаю все силы для достижения лучшего результата.

Работая со мной, вы получите — адекватное общение, совместное решение проблем,
открытость и, конечно же, отличный результат.

Никакие препятствия не стоят на пути к успеху, если ты делаешь то, что любишь!

Связь со мной 📞

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WhatsApp — +7 (987) 186-27-41
Мой номер телефона — +7 (987) 186-27-41

Мои навыки 💻

  • Веб-дизайн UX/UI (Figma, Tilda, Photoshop)

  • Дизайн мобильных приложений (Figma)

  • Проведение UX-опросов

  • Глубинное интервью

  • Юзабилити тесты

  • Создание карт пути пользователя CJM

Бонусы и скидки 🎁

  • Постоянным заказчикам скидка 20%.

  • Если у проекта больше 3-х внутренних страниц — 404-ая страница в бонус.

  • Все правки бесплатно на постоянной основе.

  • Каждая 5-ая внутренняя страница — бесплатно.



Работаю по предоплате в 30% от стоимости проекта 🤝

Если вам не понравится мой вариант дизайна — я верну предоплату.
Моя гарантия на дизайн — это подтверждение моей ответственности за качество работы.

Мне важно не только выполнить задачу, но и учесть все пожелания
и требования клиента, чтобы он остался доволен результатом на 100%.

Связь со мной 📞

Telegram
VK
Instagram
Facebook

WhatsApp — +7 (987) 186-27-41
Мой номер телефона — +7 (987) 186-27-41

Дизайн сайтаДизайн мобильного приложенияFigmaTildaPhotoshop