Требуется внести изменения в виджет WordPress: убрать голубой фон под палитрой, изменить цвет текста на черный для светлых тонов, добавить всплывающую подсказку с названием цвета при наведении. Главная фотография обновляется только через FTP. Ссылка на виджет предоставляется исполнителю.
Верстка HTML шаблона из PSD
Пиксель перфектная и адаптивная верстка с поддержкой всех стандартов на базе фреймворков Bootstrap , Getuikit , Vuesax или предлагайте свой .
Требования :
- Опытный
- Адекватный
- Не загруженный проектами
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Retina
- LESS/SCSS/Pug ( по желанию )
- GulpJS ( по желанию )
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Google web fonts
- Реализация pixel perfect.
- Иконочный шрифт
- Google Maps
- В примере на главных три разных цвета которые нужно менять через стили (color switcher прилагается если нет своего)
- Bсе остальное что я забыл
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо исправить шаблон сайта на WordPress после копирования. Задача включает восстановление стилей, а также устранение проблем с админкой. Требуется сравнить стили исходного сайта и исправить копию, вернуть элементы интерфейса, такие как футер, фильтр, заголовок страниц и функционал карточки товара.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо выполнить HTML/CSS верстку под PDF файл с использованием библиотеки dompdf. Имеются несколько файлов, которые помогут в работе. Ожидается качественное оформление и корректная структура документа.HTML-верстка42 заявкиЗакрыт3 года назад
- $450
Требуется совместная верстка проекта на Nuxt с штатным фронтенд разработчиком. Вся необходимая информация и задачи описаны в техническом задании. Участие в проекте требует навыков HTML-верстки и работы с Nuxt.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется вставить TinyMCE Editor на компонент страницы, разработанной с использованием Vue. Необходимо решить проблему импорта компонента tinymce-vue, используя CDN или локальный файл, чтобы обеспечить его функциональность и возможность получения данных. Ожидаются предложения по стоимости и оперативное выполнение задачи.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно відредагувати медіа-запити CSS для адаптивного меню. Передбачає видалення другого меню в діапазоні 768-1300px, зміни в діапазонах для меню 1 і 3, а також редагування функціональності гамбургера. Заявка включає в себе зміни для логотипів, анімацій та фонових кольорів.HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку страниц по предоставленным макетам из Figma и скриншотам. Необходимо сверстать все элементы, исключая хедеры и футеры. Спецификации включают макеты и визуальные примеры, которые необходимо использовать для точной реализации. Задача включает в себя несколько страниц с различными элементами дизайна.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется прописать настройки CSS для адаптации сайта под мобильные устройства. Задача заключается в обеспечении адекватного отображения на различных расширениях экранов. Необходимы корректировки в HTML-верстке для улучшения пользовательского опыта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо переверстать несколько блоков на сайте и исправить работу слайдера, который сейчас свайпает изображения только один раз. Все детали и техническое задание будут предоставлены исполнителю в личных сообщениях.HTML-верстка43 заявкиЗакрыт3 года назад