Необходимо разработать слайдер для готовой вёрстки с использованием методологии БЭМ. Слайдер должен быть переиспользуемым и адаптивным, с прозрачностью боковых слайдов на десктопах и увеличением карточки при наведении. Для мобильных устройств слайды располагаются в два ряда. Используйте библиотеку swiper и сборку через предоставленный gulp файл.