Корректировка виджета вордпресс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок862 просмотра

1) нужно убрать голубой фон в левой части под палитрой.

2) выберите цвет - написать с равнением по левой части палитры, черным

3) на светлых тонах надпись текста не видна - она должна быть черной.

4) при наведении на цвет может быть всплывающая надпись названия цвета?

5)главное фото меняем только через фтп?

ссылка на виджет в личку исполнителю

WordPress
3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Mangorini
Игорь 
31 год
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$10
1 день
Escrow
работаем повторно. все отлично. рекомендую
Все отлично!Заказчика рекомендую!

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