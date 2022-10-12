Необходимо переверстать несколько блоков на сайте и исправить работу слайдера, который сейчас свайпает изображения только один раз. Все детали и техническое задание будут предоставлены исполнителю в личных сообщениях.
Корректировка виджета вордпресс
1) нужно убрать голубой фон в левой части под палитрой.
2) выберите цвет - написать с равнением по левой части палитры, черным
3) на светлых тонах надпись текста не видна - она должна быть черной.
4) при наведении на цвет может быть всплывающая надпись названия цвета?
5)главное фото меняем только через фтп?
ссылка на виджет в личку исполнителю
Выбранный исполнитель
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