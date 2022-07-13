Нужен наставник по html/css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок539 просмотров

Здравствуйте, ищу наставника по верстке html/css. Подсказать как правильно, где ошибки.

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