Требуется выполнить редизайн готового шаблона на WordPress согласно новому дизайну, разработанному в Figma. Необходимо заменить старый дизайн на новый. Предлагайте цены для обсуждения.
Нужен наставник по html/css
Заявки фрилансеров
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