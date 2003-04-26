//😎Выполню заказ в срок и сделаю качественную вёрстку. Адаптивность, кроссбраузерность и верстка по методологии БЭМ вам обеспечены.😎\\
Вёрстка - умею, могу.
// 💪Мои навыки \\
- HTML, CSS;
- JavaScript, jQuery;
- Gulp;
- Препроцессор SCSS;
- Адаптивная вёрстка;
- Методология БЭМ;
- Flexbox, Grid.
В течении 2-ух недель после завершения заказа, я бесплатно исправлю недочёты которые могли быть пропущены при сдаче работы и замечены позже.
// О работе \\
- Прежде всего качество, скорость на втором плане;
- Всегда на связи;
- Не нарушаю сроков.
- Общение в телеграмме/почте по проекту с проработкой всех деталей и просмотром тех задания;
- Вёрстка по заранее предоставленному макету;
- Проверка, доработка и сдача проекта.
- E-mail: [email protected];
- Телеграмм: @gimasss;
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Портфолио
- Адаптивная верстка сайта (Ukstaist)27 просмотров
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!