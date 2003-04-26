Gimas

Дмитрий Gimas

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
//😎Выполню заказ в срок и сделаю качественную вёрстку. Адаптивность, кроссбраузерность и верстка по методологии БЭМ вам обеспечены.😎\\

Вёрстка - умею, могу.

// 💪Мои навыки \\

  • HTML, CSS;
  • JavaScript, jQuery;
  • Gulp;
  • ﻿Препроцессор SCSS;
  • ﻿Адаптивная вёрстка;
  • ﻿Методология БЭМ;
  • Flexbox, Grid.
// 👍Гарантия \\

    В течении 2-ух недель после завершения заказа, я бесплатно исправлю недочёты которые могли быть пропущены при сдаче работы и замечены позже.

// ‍О работе \\

  • ﻿Прежде всего качество, скорость на втором плане;
  • ﻿Всегда на связи;
  • ﻿Не нарушаю сроков.
// ✍Этапы работы \\

  • ﻿Общение в телеграмме/почте по проекту с проработкой всех деталей и просмотром тех задания;
  • ﻿Вёрстка по заранее предоставленному макету;
  • ﻿Проверка, доработка и сдача проекта.
// 酪Связь \\

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Отзывы заказчиков

guest_16582158410743
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Верстка по макету
JavaScript
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