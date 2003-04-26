//😎Выполню заказ в срок и сделаю качественную вёрстку. Адаптивность, кроссбраузерность и верстка по методологии БЭМ вам обеспечены.😎\\

Вёрстка - умею, могу.

// 💪Мои навыки \\

HTML, CSS;

JavaScript, jQuery;

Gulp;

﻿Препроцессор SCSS;

﻿Адаптивная вёрстка;

﻿Методология БЭМ;

Flexbox, Grid.

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В течении 2-ух недель после завершения заказа, я бесплатно исправлю недочёты которые могли быть пропущены при сдаче работы и замечены позже.

// ‍О работе \\

﻿Прежде всего качество, скорость на втором плане;

﻿Всегда на связи;

﻿Не нарушаю сроков.

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﻿Общение в телеграмме/почте по проекту с проработкой всех деталей и просмотром тех задания;

﻿Вёрстка по заранее предоставленному макету;

﻿Проверка, доработка и сдача проекта.

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