Добры день. Сайт https://mysuperparis.com . Работа только с мобильной версией. Требуется добавить текстовые элементы на главную , кнопки в мобильную версию на сайта, переделать блок отзывов (сделать в виде слайдера) , вывести последние записи из блока экскурсии на главную страницу. Сделать блики для кнопок.

Более подробное задание скину в виде видео с записью.