Необходимо внести правки в дизайн сайта на WordPress по макету из Фигмы. Проект срочный, требуется детальная HTML-верстка. Убедитесь в точном соответствии внесенных изменений представленным дизайнером элементам.
Доработка сайта на Битрикс
Добры день. Сайт https://mysuperparis.com . Работа только с мобильной версией. Требуется добавить текстовые элементы на главную , кнопки в мобильную версию на сайта, переделать блок отзывов (сделать в виде слайдера) , вывести последние записи из блока экскурсии на главную страницу. Сделать блики для кнопок.
Более подробное задание скину в виде видео с записью.
Выбранный исполнитель
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