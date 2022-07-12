Доработать адаптив

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок610 просмотров

Сайт на WP. Есть несколько блоков которым нужно доделать адаптив. Ссылку на сайт и дизайн скину в личку.

WordPress
3 года назад
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

gankanbi4
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Было сделано все быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Четкое ТЗ, постоянная связь, все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ольга
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
45 отзывов
3 года назад
Виталий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 отзывов
3 года назад
gankanbi4
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
39 отзывов
3 года назад

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