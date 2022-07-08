Добрый день, мне нужно синхронизировать торгсофт с интернет магазином от пром. Мне человек настроил фтп( домен, хостинг). Товар передаёт на пром( фото, описание), но оно передаёт товар только списком, а мне нужно чтобы была толстовка к примеру( а в ней уже размеры). У него не получилось потому что торгсофт не позволяет создать поле ID_группы_разновидностей

на 1 фото список выгруженой одинаковой одежды, которая должна быть сгруппирована,

на 2 фото моя переписка с человеком, который пробовал мне помочь и написал какой только выход из ситуации

Можете ли вы мне помочь и сколько это будет стоить