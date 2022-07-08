Синхронизация торгсофт- пром

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка384 просмотра

Добрый день, мне нужно синхронизировать торгсофт с интернет магазином от пром. Мне человек настроил фтп( домен, хостинг). Товар передаёт на пром( фото, описание), но оно передаёт товар только списком, а мне нужно чтобы была толстовка к примеру( а в ней уже размеры). У него не получилось потому что  торгсофт не позволяет создать поле ID_группы_разновидностей

на 1 фото список выгруженой одинаковой одежды, которая должна быть сгруппирована,

на 2 фото моя переписка с человеком, который пробовал мне помочь и написал какой только выход из ситуации

Можете ли вы мне помочь и сколько это будет стоить

3 года назад
guest_16573581560615
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов
3 года назад

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