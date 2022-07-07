Крупный проект. Отверстать готовый дизайн и натянуть на нынешний сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок604 просмотра

Имеется отрисованный своп дизайна в фигме от подрядчика для ребрендинга сайта.

Дизайн рисовался под структуру нынешнего сайта с небольшими дополнениями.

Всего порядка 60 страниц для верстки (многие стили и блоки пересекаются), реально уникальных наберется с десяток наверное.

Пример некоторых ключевых страниц во вложении.

Задача: отверстать этот дизайн (не реакт, не вуо) и натянуть на нынешний сайт на битриксе.

Видео анимаций по задумкам дизайнера предоставляем.

Озвучивайте ПРИМЕРНЫЙ порядок цен и сроки, юр. лицо/студия в приоритете из-за количества рук.

Могу скинуть ссылку на фигму в личные сообщения.

Финальная стоимость конечно после более предметного обсуждения.

Figma
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