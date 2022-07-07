Требуется опытный специалист для верстки на React для одного проекта. Необходимы сильные знания React (от 3 лет). Преимущества: знание Symfony и Docker. Процесс согласования включает резюме и собеседование. Бюджет - 75000 рублей.
Крупный проект. Отверстать готовый дизайн и натянуть на нынешний сайт
Имеется отрисованный своп дизайна в фигме от подрядчика для ребрендинга сайта.
Дизайн рисовался под структуру нынешнего сайта с небольшими дополнениями.
Всего порядка 60 страниц для верстки (многие стили и блоки пересекаются), реально уникальных наберется с десяток наверное.
Пример некоторых ключевых страниц во вложении.
Задача: отверстать этот дизайн (не реакт, не вуо) и натянуть на нынешний сайт на битриксе.
Видео анимаций по задумкам дизайнера предоставляем.
Озвучивайте ПРИМЕРНЫЙ порядок цен и сроки, юр. лицо/студия в приоритете из-за количества рук.
Могу скинуть ссылку на фигму в личные сообщения.
Финальная стоимость конечно после более предметного обсуждения.
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