Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.
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- WordPressВерстка сайтаПравки в версткеВеб-программирование10 заявокЗакрыт10 дней назад
Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.Верстка сайтаПравки в версткеHTML-верстка10 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо ввести небольшие правки в верстке сайта, добавить код счетчика РСЯ, всего в общем 3 блока.Верстка сайтаПравки в версткеHTML-верстка5 заявокЗакрыт12 дней назад
В теме WP нужно внести различные правки по верстке, а так же сделать оптимизацию и тд. ТЗ по запросу.WordPressWooCommerceПравки в версткеВеб-программирование10 заявокЗакрыт18 дней назад
Есть готовый простой магазин на wordpress. Нужно внести косметические правки по верстке и наполнению. Список правок во вложении. В заявке называйте цену и срок.WordPressСайт на WordPressПравки в версткеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 месяца назад
внести правки по верстке и логике сайта, дописать плагин оплаты, ТЗ вышлю по запросу.OpenCartПравки на сайтПравки в версткеВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Всем доброго времени суток. Есть блог на WordPress salatik.top Нужно сделать правки по верстке и некоторые доработки для блога. Прикрепляю ТЗ для работы. Сроки выполнения не горят, но и ...WordPressПравки в версткеЗакрыт3 месяца назад
Заказал верстку - сделали хорошо, но при просьбе внести некоторые правки (платно) верстальщик сказал "ок" и пропал) Ссылку на верстку скину после предварительной оценки, или если нужно посмотреть код перед оценкой - пишите, скину ...Правки в версткеЗавершен5 месяцев назад
Сделать правки по верстке на опенкарте сайт в зоне ру Сделать правки по верстке на опенкарте. нужно сделать 5 правок 1. сделать в карточке товара табы открытыми 2. на главной станице сделать логотипы брендов более компактно 3. в карточке ...OpenCartПравки в версткеКарточки товаровЛоготип брендаHTML-верстка6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо внести правки в верстку сайта на Wordpress. все подробности обговорим в тг, сроки желательно сегодня начать, завтра доделать!WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressПравки в версткеЗавершен5 месяцев назад
Необходимо внести правки в верстку сайта на Wordpress. Подробности лучше отсудить в tg (в профиле)WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressПравки в версткеHTML-верстка13 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Доброго дня! В теме WP нужно внести правки по верстке, а так же сделать оптимизацию. Люди без хорошего опыта работы в этой сфере просьба не беспокоить. Очень низкая цена не показатель, что я вас выберу. Завышать цену ...WordPressWooCommerceПравки в версткеИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день, нужно сделать правки по верстке, добавить анимации. Сайта на ВордпрессWordPressПравки на сайтПравки в версткеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
[url=http://ch80264-wordpress-b0pwg.tw1.ru/]Есть сайт[/url] который переделан с шаблона. Необходимо поправить некоторые моменты по верстке и создать пару страниц каталога. [url=https://drive.google.com/drive/folders/1juXgrxPKz-NPfJUi76GMcFOebiMtWvD9?usp=sharing]Ссылка на правки. [/url]Чем раньше тем лучше.WordPressПравки в версткеЗавершен7 месяцев назад
Сделать СЕЙЧАС правки по верстке на сайте опенкартOpenCartПравки в версткеHTML-верстка5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Есть готовая верстка, нужно сделать небольшие косметические правки. Детали в личку, работу надо сделать сегодня в течение дняПравки в версткеЗавершен7 месяцев назад
- $10
Внести правки в верстку Срок - до завтраПравки в версткеЗавершен7 месяцев назад
После первичного наполнения, надо поправить недочеты по верстке и скриптам. Техзадание https://docs.google.com/document/d/13QM1fbUUNPBGisMCrZOlZDrG_TMDmWcNlzEun3rUgRc/edit# По сроку до завтра утра надо управиться. Сайт на wordpress, шаблон на bootstrap.WordPressСайт на WordPressBootstrapПравки в версткеСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно внести правки сайта на тильде: 1. Откорректировать текст в zero блоках 2. Изменить объекты по месторасположению 3. Центрировать и выровнять все элементы, текст и тдВерстка сайтаTildaПравки в версткеHTML-верстка8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Небольшие правки в верстки, и в турбо страницах убрать один блок из главной страницы.Правки в версткеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад