Подправить дизайн + доработки на WP

HTML-версткаЗакрыт5 заявок66 просмотров
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Всем доброго времени суток.

Есть блог на WordPress salatik.top

Нужно сделать правки по верстке и некоторые доработки для блога.

Прикрепляю ТЗ для работы.

Сроки выполнения не горят, но и затягивать не стоит.

Пишите вашу стоимость работы за проект.

Работаю только с фрилансерами. Со студиями не работаю.

Оплата по безопасной сделке или после выполнения проекта.

P.S. Те, кто отправляет заявки не глядя на задание или автоматическое сообщение будут удалены.

4 месяца назад
djuice7
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$150
10 дней