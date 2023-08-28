Подправить дизайн + доработки на WP

Всем доброго времени суток.

Есть блог на WordPress salatik.top

Нужно сделать правки по верстке и некоторые доработки для блога.

Прикрепляю ТЗ для работы.

Сроки выполнения не горят, но и затягивать не стоит.

Пишите вашу стоимость работы за проект.

Работаю только с фрилансерами. Со студиями не работаю.

Оплата по безопасной сделке или после выполнения проекта.

P.S. Те, кто отправляет заявки не глядя на задание или автоматическое сообщение будут удалены.