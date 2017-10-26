Качественная верстка любой сложности - дешево!
Занимаюсь версткой более 14-ти лет.
Кроссбраузерно и валидно.
Любые манипуляции с Wordpress - установка, настройка, создание плагинов, верстка и создание тем.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: aleksandrlao
Telegram: Aleksandrlao
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#192
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
— Лучший HTML-верстальщик апреля
Портфолио
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Отзывы заказчиков+1 новый
$150
10 баллов
19 дней назад
Подправить дизайн + доработки на WP
— новый отзыв
WordPressВерстка сайтовДоработка сайтов
Работа выполнена отлично. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за доверие и сотрудничество!
$100
9 баллов
7 лет назад
WordPress
Спасибо за работу
Ответный отзыв
Благодарю за работу!
$25
10 баллов
7 лет назад
Задача решена вовремя. Все правки вносились безоговорочно. С Александром приятно работать как в профессиональном так и в человеческом плане. Хорошо разбирается в верстке и JS. Крайне не рекомендую, т.к. сама планирую постоянно обращаться :)
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Обязательно обращайтесь еще ;)
$80
10 баллов
7 лет назад
CSSHTMLJavaScriptLinuxUbuntuWordPress
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Благодарю за работу!
$20
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работаем второй раз и снова все отлично!
HTML-верстка
72 отзыва(-5)
от $5
от 1 дня
#143