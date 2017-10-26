lao

Александр Лысенко lao

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
10 дней назад
Качественная верстка любой сложности - дешево!

Занимаюсь версткой более 14-ти лет.

Кроссбраузерно и валидно.

Любые манипуляции с Wordpress - установка, настройка, создание плагинов, верстка и создание тем.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: aleksandrlao

Telegram: Aleksandrlao

#23Доработка сайтов
#32Верстка сайтов
#35WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#192
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Лучший HTML-верстальщик апреля

Отзывы заказчиков+1 новый

djuice7
40 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
$150
10 баллов
19 дней назад
Подправить дизайн + доработки на WP
новый отзыв
WordPressВерстка сайтовДоработка сайтов
Работа выполнена отлично. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за доверие и сотрудничество!
Ответный отзыв
vpachin
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
7 лет назад
Создать сайт (Шаблон) для Worpdress под ключ дизайн + верстка
WordPress
Спасибо за работу
Благодарю за работу!
Ответный отзыв
orlova1985
Орлова 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Адаптив для лендинга
Задача решена вовремя. Все правки вносились безоговорочно. С Александром приятно работать как в профессиональном так и в человеческом плане. Хорошо разбирается в верстке и JS. Крайне не рекомендую, т.к. сама планирую постоянно обращаться :)
Спасибо за работу! Обязательно обращайтесь еще ;)
Ответный отзыв
Muhammed-Ali
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.
CSSHTMLJavaScriptLinuxUbuntuWordPress
Отличный исполнитель. Рекомендую.
Благодарю за работу!
Ответный отзыв
orlova1985
Орлова 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Адаптив для лендинга
Все хорошо. Рекомендую.
Работаем второй раз и снова все отлично!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
72 отзыва(-5)
от $5
от 1 дня
#143