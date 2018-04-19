Адаптив для лендинга

$25
HTML-версткаЗавершен4 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание адаптива для лендинга. 

Срок 2 дня.

6 лет назад
orlova1985
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lao
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 часов назад
6 лет назад
$25
2 дня
Задача решена вовремя. Все правки вносились безоговорочно. С Александром приятно работать как в профессиональном так и в человеческом плане. Хорошо разбирается в верстке и JS. Крайне не рекомендую, т.к. сама планирую постоянно обращаться :)
Спасибо за работу! Обязательно обращайтесь еще ;)
  • Похожие заказы

  • Необходимо сверстать лендинг

    Нужен лендинг в нише детские товары с адаптацией под мобильные устройства, очень быстро (за 1-2 дня буквально). Приоритет тем, кто уже сталкивался с данным дизайном. Пожалуйста, прикрепляйте примеры работ к предложениям. Спасибо)) Подробности обсудим, ищу для ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта

    $150

    Здравствуйте.  6 страниц сайта нужно сверстать и залить на хост настроив https. Обязательно на движок WP. Срок до пятницы. Связь только телеграмм. Без предоплаты. Те кто сомневается во мне смотри мой стаж тут и кол-во отзывов.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка проекта с натяжкой на ангуляр 2+

    Необходимо выполнить верстку проекта, а так же интегрировать ее с Angular 2+ мобильной версии сайта, цену прошу писать при работе за месяц, скорее всего проект будет выполняться более 1го месяца в целом и хотелось бы ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Решить небольшую проблему с галереей (сайт на битрикс)

    $10

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно решить одну небольшую проблему с фотогаллереей на странице [url=https://goo.gl/dFFpyW]https://goo.gl/dFFpyW[/url] Заключается одна в следующем: Если с компьютера мышкой листать фото, зажав курсор и двигая влево-вправо, то они сразу же открываются для просмотра в большом размере. Нужно сделать так чтобы ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Пара мелких багов верстки меню Opencart

    $10

    Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test1.moytop.by/ 1) при навигации - мигает по бокам каталог - https://gyazo.com/4648927b482f0fb4f06628810a36e50f 2) сбоку появляется лишний разделитель https://gyazo.com/680b6d3959d230007e113b0900f5b2e4 по разделителям нужно детально проработать и сделать, чтобы они работали идеально четко, вне зависимости от ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад