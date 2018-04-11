Верстка интернет-магазина под uCoz

Нужно переверстать фаил с table на div и привести сам код в порядок убрать мусор задание только для тех у кого больше 20 положительных отзывов. Также проверить два файла подвала я их переверстал но правильно или нет. Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима кроссбраузерная верстка html/css и последующая натяжка под cms uCoz с использованием модуля интернет-магазина.
Макеты - Figma.
- Похожие заказы
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно решить одну небольшую проблему с фотогаллереей на странице [url=https://goo.gl/dFFpyW]https://goo.gl/dFFpyW[/url] Заключается одна в следующем: Если с компьютера мышкой листать фото, зажав курсор и двигая влево-вправо, то они сразу же открываются для просмотра в большом размере. Нужно сделать так чтобы ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет! Есть купленный темплейт Joomla. Нужно натянуть на него новый дизайн.HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test1.moytop.by/ 1) при навигации - мигает по бокам каталог - https://gyazo.com/4648927b482f0fb4f06628810a36e50f 2) сбоку появляется лишний разделитель https://gyazo.com/680b6d3959d230007e113b0900f5b2e4 по разделителям нужно детально проработать и сделать, чтобы они работали идеально четко, вне зависимости от ...Завершен6 лет назад
- $9
ТЗ в приложении. 500рЗавершен6 лет назад
Доброго времени суток товарищи фрилансеры! [b]Будьте добры даже не обращайте внимание на это объявление если не занимались версткой для емейл писем! [/b] Никогда не думал что вертка даже простой таблицы в емейл подписи вызовет столько сложностей! Есть простая подпись ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго времени суток. Интересует настройка отображения размеров блоков сайта dilerok.com.uaHTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно делать адаптивную верстку на мобильной версии, десктопной и на планшет. Исходники во вложении: [url=https://yadi.sk/d/eoup-Gn53UGUiw]yadi.sk/d/eoup-Gn53UGUiw[/url] Нужно установить на bitrix.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка макетовЗавершен6 лет назад
- $1000
Добрый день! Требуется сверстать более 20 макетов! для нескольких веб-проектов (включая адаптив). Необходимые знания:jQuery, SCSS (+mixin), Media Queries, Bootstrap, Handlebars. Обращаю внимание на аккуратность кода и внешнего вида лэйаута. Оплата за макет главной страницы: 5000 руб. Оплата за макет второстепенной ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад