Верстка на Bitrix

Нужно переверстать фаил с table на div и привести сам код в порядок убрать мусор задание только для тех у кого больше 20 положительных отзывов. Также проверить два файла подвала я их переверстал но правильно или нет. Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно делать адаптивную верстку на мобильной версии, десктопной и на планшет.
Исходники во вложении: yadi.sk/d/eoup-Gn53UGUiw
Нужно установить на bitrix.
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