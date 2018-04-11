Верстка на Bitrix

HTML-версткаЗакрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно делать адаптивную верстку на мобильной версии, десктопной и на планшет. 

Исходники во вложении: yadi.sk/d/eoup-Gn53UGUiw 

Нужно установить на bitrix.

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
  • Похожие заказы

  • Переверстать фаил с table на div

    Нужно переверстать фаил с table на div и привести сам код в порядок убрать мусор  задание только для тех у кого больше 20 положительных отзывов. Также проверить два файла подвала я их переверстал но правильно или нет. Все ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка html/css макетов (20 шт.)

    $1000

    Добрый день! Требуется сверстать более 20 макетов! для нескольких веб-проектов (включая адаптив). Необходимые знания:jQuery, SCSS (+mixin),  Media Queries, Bootstrap, Handlebars. Обращаю внимание на аккуратность кода и внешнего вида лэйаута. Оплата за макет главной страницы: 5000 руб. Оплата за макет второстепенной ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внести правки на странице

    есть вот такая сверстанная страница http://joxi.ru/krD0BejU0PvVZr надо переделать вот так http://joxi.ru/gmv9BZbsx6Xgzr за 1 день, оплата по факту. какая цена?

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по верстке на сайте

    список правок прикреплен ниже по ссылке будет и второй список после реализации этого от вас цена срок. оплата по завершению, или в 2 этапа. http://joxi.ru/p273Bebt0yG5n2

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помочь доработать страницу сайта, одноэкранный лендинг

    $10

    Необходимо поправить несколько деталей на одноэкранном, адаптивном лендинге (index.html). Во всех версиях (размерах) страницы: 1. Добавить в шапку логотип (images/logo3.png) и номер телефона с почтой, горизонтально, кликабельно (logo1.png). 2. Оформить кнопки перехода в чат (соц. сеть) в цветовой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Front-end разработчик на проект

    Кратко:  Нужна верстка и front-end для сайта со статистикой спортивных событий.   Подробно:  Будет API, которое отдает данные для построения страниц. API разрабатывается нами, и будет изменяться в тесном сотрудничестве с фронт-эндом. То есть, отдается в большинстве случаев готовый ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку сайта

    Необходимо исправить верстку уже существующего сайта, Интернет издание, сайт написан на Wordpress тема сайта платная Metro Magazine - WordPress.  Необходимо исправить отображение всех элементов на сайте.  Настроить Адаптивную верстку. Настроить Кроссбраузерность. Оптимизировать сайт под возможность дальнейшего SEO продвижение, настроить все ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод адаптивного интернет-магазина из формата .ai в .psd.

    Необходимо выполнить перевод адаптивного интернет-магазина из формата .ai в .psd. Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении). Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость.  В ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад