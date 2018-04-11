Верстка на Bootstrap

Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai. Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении). Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать несколько страниц.
Хорошее знание bootstrap обязательно.
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