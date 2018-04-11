Верстка на Bootstrap

Кратко: Нужна верстка и front-end для сайта со статистикой спортивных событий. Подробно: Будет API, которое отдает данные для построения страниц. API разрабатывается нами, и будет изменяться в тесном сотрудничестве с фронт-эндом. То есть, отдается в большинстве случаев готовый ...