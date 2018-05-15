Мелкие корректировки по лендингу

Задача состоит вот в чем: 1. Есть наш сайт. Нам нем есть уже ряд готовых HTML-страниц. 2. Нужно создать еще 15 таких же HTML-страниц. Все собирается на готовом HTML-шаблоне. Мы просто вытягиваем различные элементы шаблона и собираем все ...