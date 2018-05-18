Сверстать нужную структуру страниц из Themeforest - шаблона

Задача состоит вот в чем:

1. Есть наш сайт. Нам нем есть уже ряд готовых HTML-страниц.

2. Нужно создать еще 15 таких же HTML-страниц.

Все собирается на готовом HTML-шаблоне.

Мы просто вытягиваем различные элементы шаблона и собираем все в соответствии с прототипом.

Ссылка на прототип: https://balsamiq.cloud/sqvzwd/pkj4a5p/rC780

Видео - ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1mhBJ43zAT6otMV36WcqtloMj7yDuC1sl/view?usp=sharing (5 мин 41 сек)