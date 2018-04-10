Мобильная версия сайта

Нужно пофиксить пару багов в магазине http://test21.vsemesta.net/index.php?route=product/product&product_id=2004 1) на мелких разрешениях заезжает на вкладки обратная связь https://gyazo.com/d2ed24125f70ff8edd6ce6d5826fad00 2) при перемещении по вкладкам их содержимое вываливается поверх основного текста https://gyazo.com/995f064a062406d4291499404091b3e5 и проверить все это дело на отсутствие горзонтального ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать мобильную версию сайта, дизайна нет, есть рабочий сайт.
Например подключить отдельный файл css/javascript который будет подружатся когда открываем сайт на м. устройствах.
У кого есть опыт? Расскажите какие варианты. Примеры.
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