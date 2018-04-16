Сверстать HTML письмо

Требуется починить кнопку "Видео" у артистов на сайте: www.hweekend.ru Сейчас что то сломалось и при нажатии на кнопку "Видео", перекидывает на сайт где это видео размещено, требуется сделать, что бы когда нажимаешь кнопку "Видео", не ...