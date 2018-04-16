Сверстать HTML письмо

Задача в адаптации верстки готового шаблона на insales под наш дизайн и стиль. Макеты разрабатывали специально под шаблон, чтобы блоки такие же были по смыслу и расположению, чтобы минимизировать любые переделки. Верстаем по шаблону http://demo-neuron2.myinsales.ru/ ...
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Дизайн полностью готов в иллюстраторе. Нужна грамотная верстка.
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