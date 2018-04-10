Задача в адаптации верстки готового шаблона на insales под наш дизайн и стиль. Макеты разрабатывали специально под шаблон, чтобы блоки такие же были по смыслу и расположению, чтобы минимизировать любые переделки. Верстаем по шаблону http://demo-neuron2.myinsales.ru/ ...
Разработка на react js с доработками верстки.Нужен опытный разработчик
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Нужно написать несколько компонентов, бюджет небольшой т.к. предыдущий исполнитель пропал вместе с деньгами... Я уже весь интернет перевернула, не могу найти исполнителя, посоветовали эту биржу, надеюсь найти специалиста в том числе и для дальнейшего сотрудничества.Пожалуйста напишите приблизительную стоимость часа работы. Детали обсудим с выбранным исполнителем!
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