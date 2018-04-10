Разработка на react js с доработками верстки.Нужен опытный разработчик

HTML-версткаЗавершен3 заявки227 просмотров
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Нужно написать несколько компонентов, бюджет небольшой т.к. предыдущий исполнитель пропал вместе с деньгами... Я уже весь интернет перевернула, не могу найти исполнителя, посоветовали эту биржу, надеюсь найти специалиста в том числе и для дальнейшего сотрудничества.Пожалуйста напишите приблизительную стоимость часа работы. Детали обсудим с выбранным исполнителем!

React
6 лет назад
Lizalores
Лиза 
31 годЛатвия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
WeblancerVadim
Вакуленко 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$20
1 день
Рекомендую как профессионала своего дела!!! Восторг полный!!! Будем и дальше сотрудничать!!!
Все прошло гладко. Рекомендую к сотрудничеству.
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