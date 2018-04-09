Нужно снять верстку с готового сайта и сделать ее адаптивной

Здравствуйте!

Нужно снять верстку с готового сайта.

Затем нужно из обычной верстки сделать адаптивную.

Сделать еще несколько пожеланий по ней.

Сайт достаточно простой, ничего необычного в нем нет.

Доступы к сайту есть, сейчас сайт на MODx, но все это не важно, нужна только верстка сайта.

От вас обязательно возможность общаться голосом. Цена дня работы или весь проект ориентировочно. Спасибо!