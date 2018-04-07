Сделать верстку на Bootstrapv4.0.0

Есть 2 практически идентичных лэндинга. http://hollandec.com/lp/beginners/index.html http://hollandec.com/lp/pro/index.html Думаю проблема там одинаковая. В браузерах хром и яндекс директ не подгружается лэндинг, кроме первого экрана. В мозилле нормально отображается. Нужно исправить этот баг. Бюджет 300 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) пример макета во вложении (макет сделан в иллюстраторе).
Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка.
Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap.
По максимому использовать кнопки, иконки bootstrap даже если немного отличается на макете.
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