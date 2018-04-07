Сделать верстку на Bootstrapv4.0.0

$40
HTML-версткаЗакрыт24 заявки378 просмотров
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Нужно сверстать на Bootstrapv4.0.0 (http://getbootstrap.com/) пример макета во вложении (макет сделан в иллюстраторе).

Обязательное адаптирование макета под мобильные устройства с помощью этого Фреймворка.

Макет будет проверятся на различных браузерах,на правильность использования bootstrap.

По максимому использовать кнопки, иконки bootstrap даже если немного отличается на макете.

Bootstrap
6 лет назад
colainru
Михаил 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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