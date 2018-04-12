Требуется создать сайт. Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами. Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании. В основе дизайна и верстки сайта должен использоваться дизайн–макет ...
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Здрасте. Нужна хорошая адаптивная верстка сайта: 3-4 страницы. Подробнее в переписке. Оплата: договоримся.
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