Верстка сайта

HTML-версткаЗавершен18 заявок271 просмотр
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Здрасте. Нужна хорошая адаптивная верстка сайта: 3-4 страницы. Подробнее в переписке. Оплата: договоримся.

Верстка сайта
6 лет назад
BulatSHA
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lost2710
Павел 
30 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$85
7 дней
Элитный человек. Все сделал хорошо, быстро и качественно. Лояльный добрый парень. Все понимает и всегда идет на встречу. Рекомендую)
Хочу охарактеризовать Булата как великолепного заказчика. Четкая постановка задачи, молниеносная оплата, только положительные эмоции от сотрудничества. Один из немногих людей с кем хочется работать, помогать и продолжать общение! Большое спасибо!
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