Верстка сайта

Есть купленный html-шаблон с парой десятков сверстанных страниц, а также psd-макеты (главная, развернутое мега-меню, которого нет в купленном шаблоне, внутренняя страница). Дизайнер использовал элементы имеющиеся в html-шаблоне, но увлекся. Часть элементов придется делать с нуля. От ...