Требуется создать сайт. Сайт - предназначен для знакомства потенциальных клиентов и заказчиков компании, с предлагаемыми услугами. Цель создания сайта: ёмко и доступно донести информацию до клиентов о деятельности компании. В основе дизайна и верстки сайта должен использоваться дизайн–макет ...
Разработка сайта под ключ (дизайн готовый имеется) + адаптивный дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта с адаптивным дизайном на Bootstrap 4 (последней версии). Дизайн сайта уже имеется.
Тематика сайта - остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий.
На сайте должен быть калькулятор с использованием php и Javascript.
Верхнее меню сайта перемещается вместе с прокруткой.
Обязательно должна быть хорошая и качественная система управления сайтом, а именно возможность полного редактирования всех текстов на сайте, добавление новых фотографий и видео в разделы Фотографии работ, также добавление новых отзывов (с фото и видео) в раздел Отзывы клиентов. Также возможность добавления новостей и акций через систему управления.
На сайте располагаются следующие элементы:
- формы обратной связи;
- Основные разделы (О компании, Услуги, Фотографии и видео работ, Отзывы клиентов (содержат видео и фото), Цены, Новости и акции, Контакты)
- Подразделы ( около 15 страниц)
Подробные технические задания, а также изображение главной страницы с калькулятором во вложении.
Необходима оперативная разработка сайта. Срок выполнения проекта Не более 14 дней (включая тестирование и исправление ошибок)
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