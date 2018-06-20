Разработка сайта под ключ (дизайн готовый имеется) + адаптивный дизайн

Требуется разработка сайта с адаптивным дизайном на Bootstrap 4 (последней версии). Дизайн сайта уже имеется.

Тематика сайта - остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий.

На сайте должен быть калькулятор с использованием php и Javascript.

Верхнее меню сайта перемещается вместе с прокруткой.

Обязательно должна быть хорошая и качественная система управления сайтом, а именно возможность полного редактирования всех текстов на сайте, добавление новых фотографий и видео в разделы Фотографии работ, также добавление новых отзывов (с фото и видео) в раздел Отзывы клиентов. Также возможность добавления новостей и акций через систему управления.

На сайте располагаются следующие элементы:

- формы обратной связи;

- Основные разделы (О компании, Услуги, Фотографии и видео работ, Отзывы клиентов (содержат видео и фото), Цены, Новости и акции, Контакты)

- Подразделы ( около 15 страниц)

Подробные технические задания, а также изображение главной страницы с калькулятором во вложении.

Необходима оперативная разработка сайта. Срок выполнения проекта Не более 14 дней (включая тестирование и исправление ошибок)