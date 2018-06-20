Разработка сайта под ключ (дизайн готовый имеется) + адаптивный дизайн

$350
HTML-версткаЗавершен10 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка сайта с адаптивным дизайном на Bootstrap 4 (последней версии). Дизайн сайта уже имеется. 

Тематика сайта - остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий.

На сайте должен быть калькулятор с использованием php и Javascript.

Верхнее меню сайта перемещается вместе с прокруткой.

Обязательно должна быть хорошая и качественная система управления сайтом, а именно возможность полного редактирования всех текстов на сайте, добавление новых фотографий и видео в разделы Фотографии работ, также добавление новых отзывов (с фото и видео) в раздел Отзывы клиентов. Также возможность добавления новостей и акций через систему управления.

На сайте располагаются следующие элементы: 

- формы обратной связи;

- Основные разделы (О компании, Услуги, Фотографии и видео работ, Отзывы клиентов (содержат видео и фото), Цены, Новости и акции, Контакты)

- Подразделы ( около 15 страниц)

Подробные технические задания, а также изображение главной страницы с калькулятором во вложении.

Необходима оперативная разработка сайта. Срок выполнения проекта Не более 14 дней (включая тестирование и исправление ошибок)

6 лет назад
ecocube
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
booby
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
98 отзывов(-2)
6 лет назад
$350
14 дней
Отличный профессионал своего дела! Сайт сделан на высоком уровне. Наш сайт включает в себя много сложных элементов, которые Максим выполнил на отлично! Всегда на связи и отвечает почти молниеносно! Вежлив и сдержан, отвечает на все глупые вопросы. Работу выполняет так как хочет заказчик! Мы работой очень довольны!
Всё отлично, большое подробное ТЗ, своевременная оплата, рад нашему сотрудничеству.