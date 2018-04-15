Доработка 2 страниц адаптивного html-шаблона по имеющемуся psd-макету

Есть купленный html-шаблон с парой десятков сверстанных страниц, а также psd-макеты (главная, развернутое мега-меню, которого нет в купленном шаблоне, внутренняя страница). Дизайнер использовал элементы имеющиеся в html-шаблоне, но увлекся. Часть элементов придется делать с нуля.

От верстальщика очень важны сроки и отсутствие в отзывах "пропал на неделю". Мои сроки - 3 дня. Если возникнут форс-мажоры или дополнительные обстоятельства - готов к обсуждению.

Все материалы вышлю в личку, по запросу.