Доработка 2 страниц адаптивного html-шаблона по имеющемуся psd-макету

$100
HTML-версткаЗавершен17 заявок250 просмотров
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Есть купленный html-шаблон с парой десятков сверстанных страниц, а также psd-макеты (главная, развернутое мега-меню, которого нет в купленном шаблоне, внутренняя страница). Дизайнер использовал элементы имеющиеся в html-шаблоне, но увлекся. Часть элементов придется делать с нуля.

От верстальщика очень важны сроки и отсутствие в отзывах "пропал на неделю". Мои сроки - 3 дня. Если возникнут форс-мажоры или дополнительные обстоятельства - готов к обсуждению. 

Все материалы вышлю в личку, по запросу. 

HTML
6 лет назад
papckoff_del
Россия
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
elman_huseynov
28 летАзербайджан
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$100
3 дня
Эльман показал себя хорошим специалистом и человеком стремящимся найти хорошее решение для заказчика. Работа была сделана в обговоренные сроки, Эльман всегда был на связи и был готов к обсуждению спорных моментов, решение которых удовлетворяло бы обе стороны.
Чётко поставил задачу. Был всегда на связи. Готов идти на компромисс. Рекомендую!
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