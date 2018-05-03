(CSS,HTML) Редизайн и оптимизация существующего сайта

Ищу верстальщика на постоянную основу сотрудничества. В первую очередь стоит задача на готовом ресурсе переделать график работы, при регистрации. Смотрим как справились с этой задачей, оплачиваем, если все ок, и тогда даем задачу на разработку интернет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть уже готовый и работающий сайт, написанный мной из демо на коленке в 2016 году.
За эти два года вебсайт постоянно видоизменялся по необходимости также на коленке, что уделить достаточное количество времени ему не представлялось возможным. Вот он:
Вот ТЗ:
- Оптимизировать код (html, css, там есть хлам, м.б. чуть-чуть JS).
- Внедрить чат-бота. Если требуется, мы можем купить на стоке типа envato чат-бота, коих там сотни, вам останется его внедрить.
- Немного поправить верстку (для переноса некоторых блоков).
Бюджет TBD, надо оценить объём работы. Но готов оплатить всю работу в полной мере, лишь бы работа была сделана грамотно и в срок.
С уважением,
Евгений
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