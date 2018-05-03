(CSS,HTML) Редизайн и оптимизация существующего сайта

Здравствуйте.

Есть уже готовый и работающий сайт, написанный мной из демо на коленке в 2016 году.

За эти два года вебсайт постоянно видоизменялся по необходимости также на коленке, что уделить достаточное количество времени ему не представлялось возможным. Вот он:

http://keep-forest.com

Вот ТЗ:

Оптимизировать код (html, css, там есть хлам, м.б. чуть-чуть JS).

Внедрить чат-бота. Если требуется, мы можем купить на стоке типа envato чат-бота, коих там сотни, вам останется его внедрить.

Немного поправить верстку (для переноса некоторых блоков).

Дедлайн: 5-10 мая. Но чем раньше, тем лучше.

Бюджет TBD, надо оценить объём работы. Но готов оплатить всю работу в полной мере, лишь бы работа была сделана грамотно и в срок.

С уважением,

Евгений