Таблицу с поиском по списку на джаваскрипте

$5
HTML-версткаЗакрыт2 заявки165 просмотров
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Написать код таблички с поиском по двум параметрам на js для вставки на страничку сайта на вордпрес

1)Пример таблички https://minfin.com.ua/telecom/kodi-stran-mira-telefonnie

2)Сделать другое оформление

3)Мини инструкцию по изменению параметров (поля поиск).

Оплата на вебмани

6 лет назад
belkor
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад