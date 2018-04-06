Таблицу с поиском по списку на джаваскрипте

Добрый день! Требуется верстка сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать код таблички с поиском по двум параметрам на js для вставки на страничку сайта на вордпрес
1)Пример таблички https://minfin.com.ua/telecom/kodi-stran-mira-telefonnie
2)Сделать другое оформление
3)Мини инструкцию по изменению параметров (поля поиск).
Оплата на вебмани
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