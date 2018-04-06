Таблицу с поиском по списку на джаваскрипте

Задание на верстку сайта Cybernation Общие требования[list][*]HTML5 [*]Bootstrap 4 [*]SASS [*]Адаптивная вёрстка [*]Весь текст должен быть сверстан, как текст (не картинки), это требование для локализации. Исключение - название игры Cybernation - оно, как в дизайне. [*]Картинки должны быть адаптированы для экранов ...