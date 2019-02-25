Верстка туристического сайта "Санатории России"

Нужен опытный и ответственный исполнитель для создания адаптивной и кроссбраузерной верстки на HTML5 и CSS3.

Дизайн - https://fex.net/190680942448/382813420

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1F4l-YyzLbbzzxft8c3HD-lOdeUoxr90rHddJFPuWiQo

Верстка адаптивная под разрешения - 360, 720, 1280, 1920 (под retina - обязательно)

Работа принимается после глубокой проверки работы всех форм, кроссбраузерности и полного соответствия макетам и функционалу.

Перед работой исполнитель может запросить всю необходимую ему информацию для успешной сдачи проекта.

Жду ваше предложение с ценами.

P.s. Есть уже готовый дизайн для верстки в перспективе, после успешной сдачи этого проекта.