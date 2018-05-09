Сверстать лендинг пейдж

Нужно экстремально быстро и не слишком дорого сверстать главную страницу в HTML. Если все пройдет "на ура", имеется еще страниц 10-20 на верстку. Сайту нужна адаптивность, она не критична, но нужна, поэтому хотели верстать с использованием сетки ...